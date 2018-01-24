/ Ударившего гантелей преступника подозревают в покушении на убийство школьницы в Челябинске

Обидчик ребенка помещен под стражу на время следствия.

Следователи переквалифицировали вменяемое преступление обидчику 15-летней школьницы. Сейчас 39-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство в парке на ЧТЗ. Установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес девочке несколько ударов рукой с гантелей по голове.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 39-летнему жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 105 УК РФ «Убийство» и 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

— сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 15-летнюю девочку в парке Победы. Им оказался 39-летний житель Челябинска, скрывавшийся на съемной квартире. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

