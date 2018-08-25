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/ Жительница Чебаркуля прибралась после убийства знакомого

Жительница Чебаркуля прибралась после убийства знакомого

Женщина нанесла три удара ножом в спину.
сегодня в 19:12
  |  Происшествия

Накануне в Чебаркуле произошло убийство 38-летного мужчины. Его тело с тремя ножевыми ранениями на спине обнаружили в доме по улице 9 мая. Установлена и предполагаемая преступница, ей оказалась сожительница погибшего. Женщина сначала скрыла следы сделанного, а потом попыталась реанимировать своего сожителя с помощью медиков.

39-летняя гражданка вымыла орудие преступления, выбросила испачканную кровью одежду и вызвала карету «скорой помощи». Прибывшие сотрудники медицинского учреждения установили, что от полученных ранений пострадавший скончался. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Известно, что гибели мужчины предшествовали алковечеринка и ссора.

Сейчас этим делом занимаются правоохранители. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Максимальные санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы насморк до 15 лет.

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