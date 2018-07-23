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/ Пьяный магнитогорец прострелил череп 22-летнего юноши в Башкирии

Пьяный магнитогорец прострелил череп 22-летнего юноши в Башкирии

Мужчина стал фигурантом уголовного дела.
сегодня в 18:27
  |  Происшествия

35-летнего жителя Магнитогорска подозревают в покушении на убийство молодого человека в Башкортостане. По версии следствия, в ночь на воскресенье, 22 июля, в одном из кафе города Баймак у них началась словесная перепалка. В результате южноуралец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в голову незнакомцу. Юноше удалось выжить благодаря тому, что ему оперативно помогли квалифицированные врачи.

Теперь магнитогорцу грозит уголовное преследование. Он может провести за решеткой до десяти лет. Мужчина уже задержан.

Сибайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя г. Магнитогорск по подозрению в покушении на убийство. — сообщили в СУ СКР по Республике Башкортостан.

Специалисты проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения решается.

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