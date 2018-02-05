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/ 20 лет «строгача» назначено 27-летнему карабашцу за жестокое убийство подростка

20 лет «строгача» назначено 27-летнему карабашцу за жестокое убийство подростка

Мужчина пытался скрыть следы преступления огнем.
сегодня в 14:06
  |  Общество

Челябинский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего жителя Карабаша после убийства 14-летнего подростка. Правоохранителям удалось установить обстоятельства смерти мальчика. Ребенок пошел в дом к незнакомому мужчине, где и стал жертвой насилия. Карабашец сначала надругался над мальчиком, а потом забил его до смерти. Чтобы скрыть своей преступление, мужчина переложил бездыханное тело в соседний заброшенный дом и поджег.

Судом ему назначено наказание в виде 20 лет лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Также суд постановил взыскать с осужденного моральную компенсацию в пользу родителей убитого подростка. Каждый, мать и отец, получит по 600 тысяч рублей.

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