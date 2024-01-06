СК начал проверку по сообщениям о некачественном вывозе мусора в Челябинской области

Южноуральцы продолжают жаловаться на переполненные мусорные площадки

Следственный комитет начал проверку по двум статьям Уголовного кодекса по сообщениям СМИ и местных жителей о некачественном вывозе мусора. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлены публикации, согласно которым на территории Челябинской области региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами не выполняются условия договора с Министерством экологии Челябинской области на оказание услуг по очистке контейнерных площадок от скопления отходов. По данному факту организована доследственная проверка по статьям „Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“ и „Халатность“»,— сообщили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В Челябинске ситуация с мусором постепенно стабилизируется. За минувшие сутки регоператор «Центр коммунального сервиса» очистил от отходов 90 площадок. Глава города Наталья Котова поручила увеличивать количество техники для более оперативного вывоза отходов.