В Челябинске за сутки очистили от мусора 90 проблемных площадок

Ситуация с вывозом отходов постепенно стабилизируется

В Челябинской области продолжают усиленно вывозить мусор с контейнерных площадок. Как сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области, в работе задействована не только спецтехника регионального оператора, но и техника промышленных предприятий.

В среднем на ликвидацию мусора с заваленной контейнерной площадки уходит около 1,5 часа. Работа выстроена следующим образом: перевозчик предоставляет технику для погрузки мусора, а организации, которые обслуживают жилые дома, наводят порядок на контейнерных площадках. Там, где ситуация особенно сложная, работают сразу несколько единиц техники.

За минувшие сутки в Челябинске удалось вывезти мусор с почти 90 проблемных площадок. В работе было задействовано 80 единиц техники.

«На большей части территории Челябинска ситуация с вывозом отходов стабилизируется. Контейнерные площадки, к которым обеспечен беспрепятственный доступ коммунальной техники, обслуживаются в штатном режиме»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники Минэкологии призывают южноуральцев не оставлять свои машины около контейнерных площадок и на путях, которые ведут к площадкам.

Также представители регионального государственного экологического надзора ведомства продолжают оперативно выезжать по заявкам южноуральцев с жалобами на переполненные площадки. Они все фиксируют на местах и направляют материалы в областную прокуратуру.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил администрациям городов и районов перейти в штабной режим для оперативной уборки мусора и снега. Тех, кто не будет прилагать усилия, ждет наказание.