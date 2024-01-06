Почти тысяча дворников очищают жилые кварталы Челябинска от снега

В городе работает более 500 человек и 320 единиц техники

В Челябинске продолжается борьба со снегом и мусором. Глава города Наталья Котова провела заседание ежедневного оперативного штаба, на котором дала поручения по уборке снега, а также дала задание продолжать увеличивать количество техники для вывоза мусора.

На сегодняшний день все силы подрядчиков брошены на ликвидацию заужений, очистку тротуаров и остановок. В городе в уборке снега задействованы 525 рабочих и 320 единиц техники, во дворах — 950 дворников и 41 единица техники. Особое внимание уделяется вывозу снега. За сутки на полигон вывезли 26,4 тысячи кубометров снега.

«Региональному оператору „ЦКС“ поручено продолжать увеличивать количество техники. Сегодня в Челябинске на вывозе мусора работает порядка 80 единиц техники. За сутки „ЦКС“ ликвидировано 90 проблемных навалов, силами муниципалитета и управляющих компаний — 54. На сегодняшний день остается порядка 200 проблемных площадок»,— уточнили в ведомстве.

Управление благоустройства продолжает составлять акты в отношении управляющих компаний, которые не исполняют свои обязательства, а также фиксировать нарушения по блокировке транспортом подъездов к контейнерным площадкам

По словам главы города, несмотря на праздничные дни, все службы и руководители районных администраций работают в круглосуточном режиме.