В Челябинске продолжают очищать контейнерные площадки от мусора

В городе проверили работу более 15 управляющих организаций

В Челябинске от мусора очистили 22 контейнерные площадки, сообщили в пресс-службе администрации города. По поручению главы города Натальи Котовой Управление благоустройства проверило работу более 15 организаций, обслуживающих жилые дома в Центральном, Советском и Ленинском районах.

«Замечания в части непроведения работ по очистке прилегающих территорий к контейнерным площадкам, а также навалов мусора выявлены в отношении следующих управляющих организаций: «Лизы Чайкиной 13», «Южуралстройсервис», «Травинка», «Ремжилзаказчик Советского района», «На Кузнецова», «Такт», «Арктур», «Мир», «Авилум», «Горизонты», «Меридиан», — сказали в пресс-службе.

По каждому нарушению был составлен акт. Информацию направят в Административную комиссию для вынесения штрафа. Список управляющих организаций также передали в прокуратуру города и ГУ ГЖИ Челябинской области.

Вместе с тем, автомобили, мешающие вывозу мусора, не выявлены.

Напомним, ранее администрация Челябинска обвинила Центр коммунального сервиса в срыве вывоза мусора. В СУ СКР по Челябинской области после информации в СМИ и соцсетях о скоплении отходов организовали доследственную проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья) и 293 УК РФ (халатность).