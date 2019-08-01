Следственный комитет Челябинской области проверит скандальный центр для детей-инвалидов

Для того, чтобы в него попасть, детей приходится передавать прямо через окно.

Следственный комитет Челябинской области начал проверку реабилитационного центра для детей-инвалидов, расположенный в городе Миасс. В средствах массовой информации появилась информация о том, что детям, посещающим этот центр, приходится заходить в него через окно.

Жилой дом, в котором находится учреждение, расположен так, что войти в центр можно только пересекая проезжую часть. Для детей-инвалидов это представляет большую опасность. Проблема родителей с детьми-инвалидами, для которых это единственный в городе центр, местными чиновниками до сих пор не решена.



«По поручению Председателя Следственного комитета руководством СУ СК России по Челябинской области незамедлительно организована процессуальная проверка сведений о нарушениях, озвученных в средствах массовой информации. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана уголовно-правовая действиям должностных лиц органов местного самоуправления и социальных служб, в чьи должностные обязанности входит организация социальной помощи», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Проверка поставлена Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

