/ Следственный комитет подключился к розыску 16-летней школьницы на Южном Урале

Найти подростка до сих пор не удалось.

К поискам 16-летней девочки под Челябинском присоединились следователи. Школьница исчезла накануне вечером, 10 сентября, в Копейске. Родные сразу же обратились за помощью к правоохранительным органам. Сейчас ведется доследственная проверка.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время силами правоохранительных органов и волонтеров ведется поиск ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, информация о пропавшей девочке появилась накануне вечером в социальных сетях. 16-летняя школьница из Копейска не дошла до дома после вечерней прогулки. Родные не знают о местоположении девочки, ее телефон остался дома.

Приметы школьницы: рост около 155 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, длинные волосы светло-русые.

Девушка была одета в черную кожаную куртку, спортивные серые штаны, кофта серая или розовая, кроссовки черные. С собой был портфель нежно-зеленый.