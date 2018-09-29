/ Поиски пропавшей по дороге в Челябинск журналистки завершены

Женщина не выходила на связь три дня.

28 сентября завершились поиски челябинской журналистки Ирины Крючковой, которую потеряли ее коллеги. Известно, что выехав из Екатеринбурга в Челябинск женщина перестала выходить на связь три дня. При этом она успела сообщить по телефону о конфликте с водителем. Поисками журналиста занималась полиция.

Сотрудниками полиции завершены розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождение пропавшей сотрудницы СМИ. В ходе проведенных мероприятий она разыскана оперативниками в городе Челябинске. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД.

Как сообщает редакция Znak.com, чьим сотрудником и является журналист, Ирина Крючкова жива и ей ничего не угрожает. Исчезновение не носило криминального характера.