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Поиски пропавшей по дороге в Челябинск журналистки завершены

Женщина не выходила на связь три дня.
сегодня в 10:13
  |  Общество

28 сентября завершились поиски челябинской журналистки Ирины Крючковой, которую потеряли ее коллеги. Известно, что выехав из Екатеринбурга в Челябинск женщина перестала выходить на связь три дня. При этом она успела сообщить по телефону о конфликте с водителем. Поисками журналиста занималась полиция.

Сотрудниками полиции завершены розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождение пропавшей сотрудницы СМИ. В ходе проведенных мероприятий она разыскана оперативниками в городе Челябинске. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД.

Как сообщает редакция Znak.com, чьим сотрудником и является журналист, Ирина Крючкова жива и ей ничего не угрожает. Исчезновение не носило криминального характера.

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