/ Рыбак на лодке пропал в выходные на Первом озере

Искать мужчину отправляются волонтеры, полиция и МЧС.

Поиски рыбака, еще в выходные не вернувшегося с озера, начинаются в Челябинске. 42-летний Александр Салтыков отправился на рыбалку 22 сентября, взял с собой весельную лодку. Удить рыбу мужчина собирался на Первом озере. Домой он так и не пришел, обнаружить вещи мужчины рядом с водоемом не удалось. Родственники обратились к правоохранителям и волонтерам.

Сегодня мы начинаем работу вместе с полицией и сотрудниками МЧС. Нашей задачей будет прочес берега. Лодка и другие вещи пока не обнаружены. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Был одет: утепленный костюм на синтепоне синего цвета, на куртке красные вставки, темные кроссовки, кепка.

С собой была небольшая зеленая лодка с желтыми веслами.

Всех, кто видел Александра Салтыкова на озере 22 сентября или после этого, просят сообщить по телефонам 8 922 755 70 70 (Игорь) или 8 951 455 13 17 (Татьяна). Также информацию можно передать в любой отдел полиции.