/ СК «обвинил» погибшего на аттракционе мужчину в халатности

Перед ремонтом «Дикий поезд» не был отключен от сети.

Региональный следственный комитет начал доследственную проверку после трагичного случая в парке имени Гагарина. По мнению правоохранителей, «Дикий поезд» не был обесточен перед вмешательством механика. Сейчас все обстоятельства уточняются.

По предварительным данным, 52-летний мужчина осуществлял ремонт аттракциона, предварительно не обесточив его. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, трагедия произошла 14 июля в разгар выходного дня. В этот момент в парке имени Гагарина было множество посетителей с детьми. Вагончик «Дикого поезда» тронулся и перерезал сотруднику парка ногу. Окровавленная конечность, а за ней и сам механик, упали на площадку под горками. Мужчина получил сочетанные травмы, врачам горбольницы не удалось его спасти.