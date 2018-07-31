/ Руководителю ПФР Магнитогорска готовятся предъявить обвинение

Женщину подозревают в двух преступлениях.

В следственном комитете подтвердили задержание Любови Штейн, руководителя ПФР Магнитогорска. Ее действительно увели с рабочего места силовики. Выяснилось, что против Штейн возбуждены сразу 2 уголовных дела. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взятки за незаконные действия.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.