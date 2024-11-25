Силовики задержали на улице в Челябинске закладчика наркотиков

У него изъяли мефедрон

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В Челябинске сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа задержали 44-летнего работника преступного интернет-магазина по продаже наркотиков. У мужчины изъяли 50 граммов мефедрона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

«Мужчина не успел избавиться от незаконного товара: при личном досмотре несостоявшегося наркоторговца изъято пять свертков с наркотическим средством „мефедрон“ общим весом порядка пяти граммов», — сказали в пресс-службе.

Силовики установили координаты двух тайников с наркотиками. Дома у подозреваемого изъяли более 40 граммов наркотика, весы и упаковочный материал. Их направили на экспертизу.

Задержанный, по данным пресс-службы, выполнял работу закладчика в преступном интернет-магазине.

«Заняться такой подработкой мужчину подтолкнула собственная наркозависимость», — отметили в пресс-службе.

В полиции возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Силовики ищут возможных соучастников и устанавливают дополнительные эпизоды преступлений.