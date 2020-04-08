Сильный пожар в Челябинске унес жизнь одного человека

Возгорание произошло в пятиэтажке в Ленинском районе.

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Вечером 7 апреля в Ленинском районе Челябинска произошел мощный пожар. Горела квартира на втором этаже дома № 10а по улице Гражданской. Ему был присвоен повышенный номер сложности.

Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место возгорания, сумели спасти из огня четверых человек — трех женщин и одного мужчину. Они были тут же переданы сотрудникам «скорой». Также 17 человек было эвакуировано из подъезда, в том числе и ребенок.

Но один человек погиб. Он не успел покинуть квартиру.

«В ходе тушения в горящей квартире обнаружен мужчина без признаков жизни. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. На месте работали 4 звена газодымозащитной службы, тушение происходило с двух боевых участков», — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание было ликвидировано в 18:52 вечера, по рассказам очевидцев происшествия, примерно через час после его начала.

Причина пожара в данный момент неизвестна, специалисты отдела дознания ее устанавливают.