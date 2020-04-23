Челябинцам запретили разводить костры и сжигать мусор

Ежедневно количество возгораний увеличивается.

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С 1 апреля в Челябинской области начался пожароопасный сезон. И по статистике, большая часть возгораний происходят в частных секторах и садоводческих участках. Ведь после проведенных субботников, жители попросту начинают сжигать собранный мусор и траву. Но при наличии определенных погодных условий, огонь может распространиться на очень большие площади.

Лишь в одном Челябинске с начала 2020 года зарегистрировано около 700 возгораний. В особенности, вблизи водоемов.

«Большое количество возгораний камыша на озерах города. Поэтому просим граждан более внимательно обращаться с огнем», — подчеркнул заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Поэтому мэрия города вновь напоминает жителям Челябинска о некоторых требованиях. На территории областного центра запрещается:

устраивать свалки горючих отходов;

использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;

разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.

За невыполнение этих требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа. А если пожар привел к очень большому ущербу, то возможно даже лишиться свободы сроком на один год.

Поэтому, если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь равнодушными, попробуйте потушить его самостоятельно подручными средствами или вызывайте профессионалов по телефонам 01, 101 или 112.