Житель Сима из-за режима самоизоляции решил пожарить шашлыки на балконе

Домашний пикник чуть не закончился трагедией.

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На пульт диспетчера пожарной части города Сим поступило сообщение от местных жителей, они были обеспокоены густым черным дымом, который шел балкона на пятом этаже одного из домов по улице 40 лет Октября. На место выехали сотрудники пожарной части.

«К месту выдвинулись силы пожарного подразделения. Удалось быстро установить, что на злополучном балконе мужчина... готовил шашлыки, применяя открытый огонь. В этот раз обошлось без возгорания, но такие халатные действия южноуральца могли привести к самым печальным последствиям! Примеров хватает», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве также напомнили, что пренебрегать мерами безопасности ни в коем случае нельзя. Ежегодно в России происходят пожары на балконах и лоджиях. Согласно статистике, в 2016 году произошло 907 таких случаев, в 2017 — 1478, в 2018 — 1964, в 2019 году — более 2000. Это может стать причиной трагедии.