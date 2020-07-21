Сильный град в Златоусте полностью уничтожил урожай местных садоводов

Пострадали огороды в целом поселке.

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Прошедший понедельник, 20 июля, выдался тяжелым. Только садоводы порадовались, что после очень долгой засухи, наконец, пошел дождь, с неба начал сыпать крупный град. Особенно пострадали садовые участки в одном из поселков Златоуста. Очевидцы этого начали выкладывать видео и фото в социальные сети.

На них видно огромные градины, размером с виноград, а где-то даже со сливу. Град был такой силы, что он полностью уничтожил весь урожай, за которым местные садоводы старательно ухаживали.

«Смородина была вся усыпана, а теперь ни одной ягодки не осталось. Свекла, клубника, горох… ничего не осталось», — делится одна из пострадавших садовов в соцсетях.

Пользователи соцсетей отмечают, что град побил весь урожай, в основном, в поселке 7-й жилой участок. Кто-то, по возможности, укрывал насаждения, кто-то машины. Но пострадали практически все местные жители.

«У моей сестры тоже все засыпало градом, размером с пластмассовый мячик для тенниса. Весь огород под льдом лежит и не тает. Все переломало, все рыдают — урожая больше нет. У меня все засохло, тоже рыдала. Вот так погода мстит нам», — рассказала другая местная жительница.

Садоводы Златоуста отмечают, что ледяная корка до сих пор лежит на их участках, а избавиться от выпавшего града сейчас очень сложно из-за плохих погодных условий. Теперь же люди столкнулись с проблемой полного отсутствия запасов на грядущую зиму. А прогнозы синоптиков лучше не становятся. Ведь по данным Гидрометцентра, дожди с грозами продолжатся в ближайшие дни, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.