Четырнадцать тонн нектаринов с вредителем уничтожили в Челябинской области

Это было необходимо, чтобы не допустить заражения растений на территории региона.

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В Челябинской области уничтожили 14,5 тонн нектаринов, которые были привезены из Узбекистана. Анализ в лаборатории Россельхознадзора выявил заражение фруктов вредителем «восточная плодожорка». Данный вид не был зафиксирован на территории Челябинской области.

«В целях предотвращения попадания и распространения на территории области опасных карантинных вредителей, согласно п. п. 3, п. 5, ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ „О карантине растений“, принято решение об уничтожении нектаринов, зараженных карантинным вредителем», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Все фрукты были уничтожены согласно правилам. Устанавливается личность собственника зараженных нектаринов, для того, чтобы привлечь его к административной ответственности.