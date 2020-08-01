Прорыва полувековой дамбы боятся жители Златоуста

Масштабный ремонт на Айском водохранилище начнется уже следующей весной.

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Дачница Валентина Агафонова с ужасом думает о возможном прорыве дамбы на Айском водохранилище. Женщина считает, если конструкция не выдержит и обрушится, то водой затопит весь урожай.

«Как ее прорвет, весь наш сад затопит. Затопит весь наш сад. Если ее не ремонтируют, сколько же можно ее эксплуатировать?!», — переживает жительница Златоуста Валентина Агафонова.

Прошлым летом по боковой стене водохранилища пошла трещина, тогда и появилась угроза потопа. Бетонная опора наклонилась, а левую сторону косогора начало размывать. Общественники считают, что самое опасное — размытая почва. По их мнению, стены, мост и дамбы рухнут, если почву продолжит размывать вода.

Левую дамбу перекрыли, чтобы избежать катастрофы. В администрации города ситуацию контролируют, поэтапно ведутся работы по укреплению сооружения.

«Мы провели первый этап работ, который был в прошлом году. Если вы обратите внимание: были установлены удерживающие устройства, дабы исключить сегодня крен стены в сторону зеркала воды. По проекту устроили водосбросное сооружение, чтобы снять нагрузку», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ замглавы ЗГО по инфраструктуре Вячеслав Бобылев.

Работы обошлись в 22 миллиона рублей, 16 из которых направили из бюджета Челябинской области. По поручению губернатора Алексея Текслера стратегический объект отремонтируют. Масштабные работы начнутся уже в апреле следующего года, на разработку проекта из областного бюджета направили 13 миллионов рублей.

Мнение экспертов о том, выдержит ли водохранилище паводки и погодные условия, можно услышать в выпуске «Итоги. Время новостей» с Анастасией Плотниковой в субботу и воскресенье в 21.30 на телеканале ОТВ и в социальных сетях «Первого областного».