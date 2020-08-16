Крупный град выпал накануне в Магнитогорске

Часть урожая местных садоводов было полностью уничтожена.

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Сегодня утром социальные сети стали заполнять пугающие ролики и фотографии из Магнитогорска. Накануне вечером там не только пролил дождь, но и выпал крупный град, который уничтожил часть урожая у садоводов.

«Град размером с перепелиное яйцо. У теплицы уже окна выбило»,— сообщила одна из местных жительниц.

Как сообщают сами магнитогорцы, больше всего «досталось» садовому товариществу «Богатый остров». Действительно, на видео хорошо видны огромные градины, а также слышен ужасающий звук, который они издают, ударяясь о теплицы и дома. Другие сады тоже пострадали от непогоды.

«В СНТ „Надежда“ та же ситуация, от помидоров одни колышки остались, кабачки в дырочку, на огуречной грядке листва отсутствует, одни дырявые огурцы висят»,— написала пользователь Алёна Конторина.

Многие комментаторы посочувствовали садоводам, которые столько времени трудились на грядках и остались без урожая. Но погоде не прикажешь, пришли к выводу местные жители и посоветовали друг другу скорее собирать всё то, что осталось.

Отметим, после Магнитогорска непогода добралась и до Агаповского района.