«Сильно трясло»: самолёт из Москвы жёстко сел в челябинском аэропорту

При этом борт приземлился только со второй попытки.

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Жёсткую посадку совершил сегодня в Челябинском аэропорту рейс 1420, прибывший из Москвы. Как сообщил корреспонденту сайта «Первый областной» один из пассажиров, первый раз приземлиться не удалось, и пилот начал кружить над зданием.

«Самолёт уже шёл на посадку, мне кажется, до земли оставалось всего метра два. Очень сильно трясло, как будто мы попали в турбулентность. И вдруг пилот начала резко снова набирать высоту. В салоне прозвучало, что всё в порядке, так часто бывает, и сейчас самолёт сделает ещё один круг и приземлится. Ну, приземлился, правда,грубо. Все хлопали»,— поделился Алексей Азанов.

По мнению пассажира, пилот в первый раз не смог выровнять борт и поэтому решил сделать второй круг. Однако в пресс-службе аэропорта сайту «Первый областной» сообщили, что никаких глобальных проблем не было.

«Самолёт нормально сел, никаких проблем не было, просто экипаж принял решение пойти на второй круг по причине сильного ветра»,— объяснили в аэропорту.

На табло на сайте аэропорта сообщается, что самолёт действительно прибыл в 15:50, тогда как посадка была запланирована на 16:15.