«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Челябинска в Москву

В авиакомпании меру связали с оптимизацией маршрутной сети и расписания.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» закрывает рейсы из Челябинска в Москву. Улететь из столицы Южного Урала в столицу России станет невозможно с 12 октября по 28 февраля. Как рассказали в самих «Уральских авиалиниях», это связано с оптимизацией маршрутной сети и расписания перевозчика.



«С 12 октября по 28 февраля регулярные рейсы из Челябинска в Москву и из Москвы в Челябинск отменены в связи с оптимизацией маршрутной сети и расписания авиакомпании. В период новогодних праздников рейсы будут выполняться по расписанию в ежедневном режиме, с 25 декабря по 11 января из Москвы в Челябинск, с 26 декабря по 12 января из Челябинска в Москву»,— рассказали сайту «Первый областной» представители «Уральских авиалиний».

В авиакомпании отметили, что у пассажиров есть возможность вернуть деньги за купленные на отменённые рейсы билеты. Если они приобретались на сайте или в приложении перевозчика, необходимо обратиться в сами «Уральские авиалинии» через форму обратной связи с пометкой «Возврат а/б с 12 октября 2020 года». В случае покупки билетов через турагентство или кассу необходимо обращаться непосредственно к ним. Чтобы переоформить билеты в Москву, изменив аэропорт вылета на Кольцово, необходимо обратиться либо по месту приобретения билета, либо в колл-центр авиакомпании по телефону: 8 800-7700-262.