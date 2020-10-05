Лётчики Челябинска освоили основы азы полёта на сверхзвуковых истребителях

В их задачи входило поражение условных противников.

Послушать 00:00

Челябинские лётчики освоили азы полёта на сверхзвуковых истребителях. На аэродроме Шагол выпускники военных училищ, управляя бомбардировщиками СУ-34, поразили условных противников. Их задача — сбросить бомбы с малой высоты и уйти от средств противовоздушной обороны, выдерживая скорость и высоту полёта.



Среди тех, кто управлял истребителем пилот Иван Зенин. За штурвалом он отлетал 40 часов. Мужчина учился в Краснодарском авиаучилище на ЯК-130, однако после выпуска попал по распределению в Челябинск. Именно здесь Иван Зенин переучился на СУ-34.

«Не знаю. Посмотрел в небо понравилось. Нет в роду ни военных, ни летчиков никого. Просто захотелось. И получилось. Мечта исполнилась»,— рассказал «Первому областному» старший лётчик авиационного звена Иван Зенин.

В качестве штурмана выступил челябинец Андрей Ахмеров. В его задачи входит контроль курса, прицеливание и сброс бомб. Андрей Ахмеров и Иван Зенин всегда летают вместе, и называют свою команду слаженной.

«У нас немного разные задачи, мы должны знать работу свою, так и своего напарника. Чтобы было лучше взаимодействие и взаимоконтроль. Задача летчика это взлет посадка, а также, выполнение маневров на высоте»,— подчеркнул штурман Андрей Ахмеров.

Отметим, что первые учебно-боевые вылеты уже выполнили 15 молодых летчиков и штурманов. Экипажи отработали маневры в благоприятных метеоусловиях, без тумана и дождей. Добавим, на следующем этап подготовки они научатся управлять истребителем уже при плохой погоде.