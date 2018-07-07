/ «Сильно кричали». Водители большегрузов погибли в страшной аварии под Челябинском

Из-за аварии два автомобиля вспыхнули почти мгновенно. В результате, по предварительным данным, погибли оба водителя большегрузов. Один из них не сумел выбраться и, по информации очевидцев, сгорел прямо в кабине.
Там два трупа. Помочь ни чем не смогли, загорелось очень быстро. Водителю, видимо, стало плохо. А тот, что в спальнике был, сильно кричал. Но подойти было не возможно. — сообщили очевидцы ДТП.
На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Личности погибших устанавливаются, подробности уточняются. Сообщается об образовавшихся заторах на участке дороги, где произошла авария. Дорога перекрыта.