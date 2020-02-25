Полиция начала поиски челябинца, пропавшего после похода в магазин

Мужчина ушёл за детским питанием и исчез.

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Жители Челябинска активно распространяют информацию о пропаже тридцатилетнего Семёна Тютюева. Мужчина отправился в круглосуточный магазин «Лента» на Тополиной аллее около 23:30 21 февраля, после чего пропал. В социальных сетях распространяют видеозапись, на которой видно неизвестного молодого человека, с которым, по словам очевидцев, уехал пропавший Семён Тютюев, после того, как сделал необходимые покупки.

Поисками мужчины занялась полиция.

«22 февраля обратились родственники. Ведутся розыскные мероприятия», — прокомментировали в УМВД России по Челябинску.

Приметы Семёна Тютюева: рост 178 сантиметров, глаза светло-карие, тёмно-русые волосы с рыжим оттенком, веснушки на теле. Был одет в чёрные джинсы, чёрную куртку, предположительно, в чёрную шапку со знаком Batman. При себе были ключи от автомобиля, чёрный Samsung, возможно, красный iPhone7 и коричневый кожаный рюкзак.

Если у вас есть информация о местонахождении Сёмена Тютюева, сообщите её по одному из номеров: 89517856171 — Александр, 89514551317, 89000955267 — Татьяна, или обратитесь в полицию.