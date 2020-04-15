Скандальную стоянку посреди «Ньютона» начали демонтировать

Застройщик обещал жильцам на этом месте газон.

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В Челябинске настоящий скандал разгорелся вокруг начавшейся стройки парковки на территории жилого комплекса «Ньютон». В социальных сетях ЖК началось бурное обсуждение появление новой парковки, большинство жителей комплекса оказались против такого вмешательства, поскольку на месте парковки им обещали газон.

«Ходили в УК, звонил им. Объяснили, что эта земля принадлежит городу, не району, а именно городу. Также сказали, что пытаются решить данную проблему, что сами пишут и звонят в администрацию», — пишет в социальных сетях житель «Ньютона» Егор Глухов.

В администрации города подтвердили, что данная территория принадлежит им.

«На данный момент парковка демонтируется. Это была частная инициатива, в данный момент все, что было установлено — убирают», — сообщили корреспонденту «Первого областного» в пресс-службе администрации Челябинска.

Жители ЖК «Ньютон» подтверждают данную информацию, а также делятся фотографиями демонтажа стоянки в социальных сетях.