В Челябинске настоящий скандал разгорелся вокруг начавшейся стройки парковки на территории жилого комплекса «Ньютон». В социальных сетях ЖК началось бурное обсуждение появление новой парковки, большинство жителей комплекса оказались против такого вмешательства, поскольку на месте парковки им обещали газон.
«Ходили в УК, звонил им. Объяснили, что эта земля принадлежит городу, не району, а именно городу. Также сказали, что пытаются решить данную проблему, что сами пишут и звонят в администрацию», — пишет в социальных сетях житель «Ньютона» Егор Глухов.
В администрации города подтвердили, что данная территория принадлежит им.
«На данный момент парковка демонтируется. Это была частная инициатива, в данный момент все, что было установлено — убирают», — сообщили корреспонденту «Первого областного» в пресс-службе администрации Челябинска.
Жители ЖК «Ньютон» подтверждают данную информацию, а также делятся фотографиями демонтажа стоянки в социальных сетях.