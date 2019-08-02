На Южном Урале образовательные учреждения подвергали опасности детей

Нормам не соотвествовали школа, больница и здание культуры в Троицком районе и в Усть-Катаве.

На Южном Урале было выявлено несколько нарушений требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Прокуратура Троицкого района совместно с сотрудниками МЧС проверили исполнение требований пожарной безопасности в зданиях структурных подразделений муниципального казенного учреждения «Культура».

«Установлено, что в 4 зданиях учреждения отсутствует эвакуационное аварийное освещение на путях эвакуации людей; автоматическая пожарная сигнализация; система оповещения людей при пожаре», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами» в отношении заведующей учреждения.



Нарушения также были выявлены и прокуратурой Усть-Катава, в результате проверки МКС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -интернат». В учреждении не сработала система автоматической пожарной сигнализации с использованием ручного пожарного извещателя. Нарушения пожарной безопасности обнаружили и в ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 162 Федерального медико-биологического агентства».



В отношении руководителей учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами».

