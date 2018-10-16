/ ПАЗ вспыхнул на газовой заправке в Челябинской области. ВИДЕО

На тушение отправили две машины.

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Жители Кунашака стали очевидцами ЧП на заправке. На ее территории загорелся ПАЗ.

ЧП создало угрозу: газ, которым заправляли приехавшие на станцию машины, мог взорваться. Однако пожарная служба подоспела вовремя. Автобус потушили. Выгорел салон ПАЗа, а также его корпус. На снимках очевидцев видно, что пламя успело закоптить опорные столбы автозаправочной станции.

Я шел по своим делам, когда заметил пожарных и увидел дым. Горел ПАЗ. Не просто дымил, а прямо было видно пламя. Пожар тушили две пожарные машины. Всего около 10 или 15 минут. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец Данил Гизатуллин.

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Пожарные откатили выгоревший ПАЗ подальше, чтобы освободить площадку на заправке. Она оказалась полностью залита водой.