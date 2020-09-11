Сидевшего иностранца и его сожительницу осудили за продажу героина в Челябинске

О тайнике с веществом осужденному рассказал другой человек.

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За незаконный оборот килограмма героина в Челябинске осудили уже сидевшего мужчину-иностранца и его сожительницу. Они получили 20 и 8 лет лишения свободы соответственно по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере, организованной группой».



Всё началось в январе 2020 года, когда мужчина, отбывая наказание в тюрьме, вступил в преступный сговор с ещё одним человеком, сообщили «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Тот рассказал ему о тайнике с килограммом героина. О его местонахождении осужденный сообщил сожительнице.

«Женщина, действуя по указанию своего сожителя, извлекла наркотическое средство из места скрытого хранения, расфасовала на более мелкие партии, после чего организовала место скрытого хранения части наркотического средства и была задержана. В ходе обыска по месту проживания соучастницы оставшееся наркотическое вещество обнаружено и изъято сотрудниками полиции», — рассказали сайту «Первый областной» представители региональной прокуратуры.

Приговор паре вынес Курчатовский районный суд Челябинска. С учётом позиции гособвинения женщина получила 8 лет в колонии общего режима, мужчина — 20 лет с отбыванием в колонии особого режима.