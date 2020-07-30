Более килограмма героина не попало в Челябинск благодаря служебной собаке

Мужчину с партией наркотиков задержали в Подмосковье.

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Мужчина, направляющийся из Подмосковья в Челябинск, более чем с килограммом героина, был задержан благодаря служебной собаке. Автомобиль, в котором он ехал, остановили во время оперативно-розыскных мероприятий. Для того, чтобы его осмотреть, была привлечена служебная собака Брайт.

«Собака указала на чемодан, принадлежащий злоумышленнику, где предположительно находился наркотик. В ходе его осмотра полицейскими под подкладкой обнаружена и изъята пластина с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином, общим весом более килограмма», — сообщает пресс-служба МВД РФ.

По словам задержанного, с таким количеством наркотического вещества он собирался направиться в Челябинск. На Южном Урале он планировал продавать героин. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», в данный момент подозреваемый заключен под стражу.