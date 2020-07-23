В Челябинске задержали женщину у которой хранилось более 1,5 килограммов героина

Подозреваемую в продаже наркотиков заключили под стражу.

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В Челябинске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД задержали 48-летнюю женщину, подозреваемую в хранении и покушении на продажу наркотиков. Во время досмотра женщины и ее жилья, сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено 300 свертков, в которых хранилось 1 760 граммов героина. Расфасованное наркотическое средство подозреваемая планировала продавать, оставляя в специальных тайниках-закладках.

«По данному факту следственной частью СУ УМВД России по г. Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частями 4 и 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“ и „незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На время следствия женщину заключили под стражу. Максимальное наказание, которое может ей грозить — лишение свободы на пожизненный срок.