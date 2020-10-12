680 граммов героина изъяли челябинские полицейские у иностранцев

При себе у них было 43 свертка с наркотическим средством.

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Сотрудники полиции в Челябинске изъяли 680 граммов героина у двух иностранных граждан. Патрульно-постовая служба остановила 30-летнего и 52-летнего мужчин на улице Героев Танкограда. При себе у них были 43 свертка, в которых обнаружили героин.

«Полицейскими установлено, что задержанные намеревались сбыть изъятый наркотик неустановленным лицам на территории города Челябинска бесконтактным способом, разложив их по тайникам», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Место проживания данных мужчин обыскали, где также были обнаружены наркотические вещества. Всего сотрудники полиции нашли более 100 свертков, в каждом из которых было около 4 граммов героина. Еще 15 свертков было изъято из тайников.

«По данному факту в отделе полиции „Тракторозаводский“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Покушение на незаконный сбыт наркотических средств“)», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

В данный момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.