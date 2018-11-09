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/ Проценты по кредитам вместо яблок: школьные задачи могут стать более жизненными

Проценты по кредитам вместо яблок: школьные задачи могут стать более жизненными

Учеников проверят, могут ли они применять полученные знания на практике.
сегодня в 20:00
  |  Общество

Школьные задачи могут измениться и стать более «реальными» после модернизации Министерством просвещения, сообщает газета «Известия». Для того, чтобы внести изменения в школьную программу, учеников предлагают протестировать на «функциональную грамотность» и проверить, могут ли дети применять полученные знания на практике.

Например, вместо задач про количество яблок у Маши или Пети, пятиклассникам предложат высчитать сумму выплат по кредиту при определенной процентной ставке. Или написать эссе о проблеме толерантности к мигрантам, на уроках обществознания.

Первые тестирования будут проведены в 2019 году, в школах, которые будут согласны на эксперимент.

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