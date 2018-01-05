/ Автомобилист попал в больницу после «штурма» электроопоры на АМЗ

22-летний водитель не справился с управлением.

Накануне, 4 января, в Советском районе Челябинска произошел наезд автомобиля на опору электропередач. Сотрудники Госавтоинспекции назвали предварительную версию произошедшего. 22-летняя девушка, находившаяся за рулем «Фольксвагена», не справилась с управлением и налетела на столб на АМЗ.



В 18:10 возле дома № 2 по улице Маршанская водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», не справилась с управлением, совершила наезд на препятствие — электрическую опору, не повредив ее. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, был госпитализирован. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств аварии.