/ Челябинцы предпочитают «Хендай Солярис» остальным автомобилям

Аналитики назвали самые популярные модели в городах-миллионниках.

Чаще всего на дорогах Челябинска можно встретить корейскую иномарку концерна «Хендай». По данным аналитиков, по итогам минувшего года «Солярису» в столице Южного Урала отдают предпочтение чаще, чем другим автомобилям. Также в ТОП-3 попали «Киа Рио» и отечественная «Лада Гранта».

«Хендай Солярис» за отчетный период стал лидером в трех крупных городах нашей страны: Санкт-Петербурге — 6129 штук, Челябинске — 839 штук, и Новосибирске — 714 штук. — сообщили сайту «Первый областной» в аналитическом агенстве «Автостат».

Отметим, что в большинстве городов-миллиоников лидирует другая зарубежная марка — «Киа». Модель «Рио» главенствует с Москве, Казани, Нижнем Новгороде. Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе, Волгограде, Омске и Красноярске.