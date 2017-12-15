/ Спешивший в больницу школьный автобус стал участником тройного ДТП в Магнитогорске

В автомобиле перевозили 12-летнего ребенка.

В Магнитогорске детский автобус попал в ДТП. Автомобиль перевозил 12-летнего ребенка из степнинского детского дома. Ему потребовалась стоматологическая помощь. Когда автобус проезжал по улице Локомотивной, в его заднюю часть въехали две машины. Как удалось установить, инициатором аварии был автомобилист на ВАЗе.



15 декабря 2017 года в 09:10 водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21102, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением транспортным средством и совершил столкновение с впереди следующим автомобилем «Шевроле Авео» и автобусом ГАЗ-322132. В результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения. — сообщили сайту «Первый областной» в отделе ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.

Воспитанник детского дома, сопровождавший его медработник, а также водители автомобилей не пострадали.



В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.