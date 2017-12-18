/ 19-летний водитель насмерть разбился в ночной аварии с фурой в Копейске

Молодая пассажирка госпитализирована.

Накануне ночью в Копейске произошло столкновение ВАЗа и фуры «Рено». Отечественная легковушка буквально залетала под большегрузный автомобиль, в результате чего на месте скончался 19-летний водитель «десятки». Вторая жертва аварии — 19 летняя девушка-пассажирка той же машины, с травмами разной степени тяжести госпитализирована в местную больницу.



18 декабря в 00:30 часов в городе Копейск на проспекте Победы возле дома № 35 водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21103, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Рено Премиум» с полуприцепом под управлением водителя 1981 года рождения, совершающий маневр разворота на перекрестке. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.



Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины смертельной аварии, проводится административное расследование.



