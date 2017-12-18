/ «Шанс» сбил инспектора ГИБДД и врезался в «Вольво» на трассе М-5 под Усть-Катавом

Полицейского доставили в больницу после ДТП.

Накануне на трассе М-5 в Челябинской области произошла авария, жертвой которой стал сотрудник Госавтоинспекции. На 1622 километре автодороги под Усть-Катавом нарушитель на «Шансе» не справился с управлением автомобилем и спровоцировал ДТП. Машина через «встречку» проехала поперек дороги, «зацепила» инспектора и ударилась в большегруз. Полицейский с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

По предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ «Шанс» 1983 года рождения при выполнении обгона не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения с дальнейшим выездом на обочину, где совершил наезд на инспектора ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области и столкнулся с грузовой машиной «Вольво». — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.



В настоящее время по данному факту проводится административная проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Напомним, еще один инцидент с участием сотрудника Госавтоинспекции произошел на Южном Урале. 30 сентября около одного из домов по улице Октябрьской села Травники Чебаркульского района автомобилист не выполнил предписания об остановке, совершил наезд на 26-летнего инспектора и скрылся. Сообщается, что он около километра провез сотрудника ГИБДД на капоте. Полицейские Чебаркуля установили личность мужчины, сбившего их коллегу на трассе. Водителем оказался 25-летний местный житель. Раньше мужчина занимался спортом, выступал за местную любительскую хоккейную команду, а сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. 18 октября мужчина, сбивший инспектора, пришел с повинной в полицию в городе Копейске. По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

