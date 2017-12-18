/ Сирены двое суток будут звучать на Южном Урале

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В течение предстоящих двух дней жители южноуральского города Озерск могут услышать звуки сирен. Предупредительные сигналы запустят в ходе плановой проверки. В связи с этим горожан просят не поднимать панику.
18 и 19 декабря 2017 будет проводиться плановая проверка сирен города методом единичного кратковременного запуска, с передачей речевых сообщений по радиосети производственного вещания. — сообщили сайту «Первый областной» в Поисково-спасательной службе Озерского городского округа.
Подробнее о том, что делать в случае проверки систем оповещения, читайте в нашем материале.