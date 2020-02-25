В Златоусте две школьницы попали под колёса иномарки

Водитель попыталась скрыть ДТП.

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В Златоусте женщина за рулем автомобиля «Хендай» сбила на перекрестке двух школьниц. ДТП произошло на проспекте Мира в районе дома 45. Аварию зафиксировали камера видеонаблюдения и видеорегистратор одного из автомобилистов. Девочки переходили дорогу на «зелёный» сигнал светофора. В это время по свободной правой полосе к перекрёстку приближалась автоледи.



Не заметив пешеходов, водитель иномарки попыталась пересечь перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате юные пешеходы получили травмы. Одна девочка после удара отлетела на несколько метров от автомобиля.

После наезда на пешеходов женщина посадила их в свою машину, довезла до травматологического кабинета, где сообщила, что она их близкая родственница, а сами школьницы якобы совершили падение с велосипеда.



«Но через сутки данный факт был установлен, установлен водитель. Водитель была привлечена к административной ответственности за оставление места совершения административного правонарушения», — сообщает инспектор ОГИБДД по городу Златоусту Дмитрий Дружинин.

Теперь женщина не сможет сесть за руль еще год, так как ее лишили прав.