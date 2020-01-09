Насмерть сбили пешехода сегодня утром в Челябинске

Мужчина шёл прямо по краю дороги.

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Сегодня утром, 9 января, в Челябинске водитель сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте. Ситуацию корреспонденту сайта «Первый областной» прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Столкновение произошло в 8:23 напротив дома № 7 на улице Профессора Благих. 35-летний водитель автомобиля «Тойота Лит Айс» наехал на челябинца, шедшего по краю дороги в том же направлении, что и машина.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, мужчина 1967 года рождения, скончался на месте происшествия»,— добавили в ведомстве.

Водитель объяснил, что двигался со стороны улицы Молодогвардейцев в сторону Бейвеля. Ехал со скоростью 50 километров в час. Увидев в темноте человека, резко затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что переходить дорогу можно только в зоне действия пешеходного перехода. В темное время суток лучше иметь на своей верхней одежде световозвращающие элементы, которые позволяют водителю заметить пешехода в свете фар гораздо раньше и не допустить трагедии.



