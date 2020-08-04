Челябинские райтеры разукрасят стены школы № 127

Для проекта художники сами нашли спонсора.

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Райтеры из Челябинска раскрасят стены в школе для детей с нарушением зрения. За работу взялась ассоциация «Граффити Россия». Художники работают бесплатно. Более того, они сами нашли спонсоров для проекта.



Всего предстоит покрасить 3 500 квадратных метров стан в школе № 127. Как рассказал Райтер Александр Симоненко основной принцип — работа на совесть, поскольку рисунки делаются в первую очередь для детей.

«Проект очень большой. Не знаю, каждый день, если честно, рисую. Думаю, что рисую для детишек и прям стараюсь везде, все детали, чтобы, как бы, оценили. Чтобы всё понравилось. В общем, выкладываюсь на полную»,— объяснил представитель движения «Граффити Россия» Александр Симоненко.

Все контуры и детали художники согласовали с педагогами. Вместе пришли к выводу, что нужна более яркая гамма. Отметим, что в 127-й школе учатся дети с нарушением зрения, поэтому такая палитра им подойдёт.

«Конечно, хотелось, чтобы дети воспринимали цвета. Мы пришли к решению, что и дети рисуют этими же цветами. Им комфортно в этой обстановке. То есть, не агрессивная среда их будет только настраивать на радостную жизнь и хорошую учёбу», — отметила учитель ИЗО и технологии школы № 127 Оксана Жилинская.

Проект оформления был придуман 1,5 года назад. Столько же райтеры искали спонсора. Откликнулась компания из Санкт-Петербурга, которая передала художникам 500 литров краски и 600 баллончиков аэрозоли. На стенах школы появятся портреты писателей и пейзажи. Руководство учреждения уверяет, что так ученики познакомятся с миром не только через учебники.

«Этим детям с нарушением зрения это архиважно. Не по книжке, не по слайдам, а вживую. Потом, мы же можем менять экспозиции. А сам фон — он достаточно широко это представит»,— подчеркнула директор школы № 127 Тамара Телелюева.

Закончить работы планируется через три месяца, в разгар учебного года. Педагоги надеются, что дети смогут внести свой вклад в оформлении стен.