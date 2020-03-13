Школьники устроили стрельбу в челябинском магазине

Личности подростков установлены.

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Налет на магазин, расположенный на северо-западе Челябинска, был совершен вечером 12 марта. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как несколько школьников стреляли из неизвестного оружия по продавцу.

«Заявление зарегистрировано, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Личности установлены, ранее они уже попадали в поле зрения правоохранителей», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По предварительным данным, подростки пытались напасть на девушку-продавца, чтобы украсть деньги из кассы.