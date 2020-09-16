Конфликт со стрельбой произошел в одном из дворов Златоуста

Жильцу дома помешала шумная компания.

Послушать 00:00

Драку со стрельбой устроила группа мужчин в Златоусте. По словам очевидцев, один из жильцов дома вышел во двор, чтобы «разобраться» с молодежью, мешавшей спать, а в ответ получил побои и серию выстрелов из «пневматики» в свою сторону.

Инцидент произошел в минувшие выходные в одном из дворов по улице Южно-Есаульская. По словам жильцов дома, около двух часов ночи молодые люди шумели и заводили машину на площадке под окнами. Мужчина в возрасте вышел на улицу, тогда словесный конфликт перерос в драку. Далее, как успели заметить люди из окон, трое напали на мужчину, произошла потасовка. Кто-то достал пневматический пистолет, раздались выстрелы.

«Происшествие зарегистрировано, проводится проверка, устанавливаются причастные лица», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Добавим, по информации собственного источника, мужчина получил травмы, не опасные для жизни и здоровья.