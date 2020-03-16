Магазины в России не планируют закрывать из-за коронавируса

Торговые сети уже сейчас делают запасы.

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Пользователи в соцсети всё чаще выкладывают фотографии пустых прилавков магазинов. Мол, из-за распространения коронавируса люди скупают продукты, средства гигиены и прочее. Однако в министерстве промышленности и торговли РФ заверили, что закрывать магазины никто не собирается, а торговые сети уже начали делать запасы, которых точно хватит, причём на долгое время.

«Ожидать закрытия магазинов и дефицита товаров не стоит. Наши торговые сети уже заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков»,— цитирует ТАСС пресс-службу Минпромторга РФ.

А фотографии с пустыми полками эксперты объяснили так: их наличие свидетельствует о том, что выкладка товаров происходит в соответствии с определённым циклом.

Кроме того, в Минпромторге РФ призвали горожан рационально закупать продукты и обязательно обращать внимание на их сроки годности. Ведь, закупив большое количество скоропортящегося товара, всё равно в будущем использовать его будет нельзя.

Напомним, на сегодняшний день количество заболевших коронавирусом в России достигло 63 человек. В Челябинской области ни одного случая заболевания не выявлено.