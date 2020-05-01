45 человек спасли миасские огнеборцы в свой профессиональный праздник

Главным подарком для спасателей стало отсутствие жертв.

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В профессиональный праздник пожарной охраны миасские огнеборцы спасли от гибели 45 человек. Где произошло возгорание и что пожарные назвали лучшим подарком, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о задымлении в девятиэтажном доме на улице Богдана Хмельницкого поступило сотрудникам Миасского пожарно-спасательного гарнизона. Они сразу же отправились на место вызова по повышенному номеру сложности. Очаг возгорания был обнаружен в трёхкомнатной квартире на первом этаже. И пока одна половина сотрудников боролась с огнём, другая половина выводила из задымлённого подъезда его жителей.

«Облачившись в специальные аппараты для дыхания, огнеборцы заходили в квартиры и выводили жильцов на улицу. Таким образом удалось спасти 36 взрослых и 5 детей. Ещё 4-х человек пожарные эвакуировали с балкона по трёхколенной лестнице. Одновременно пожарные расчёты провели боевое развёртывание и локализовали открытое горение»,— сообщили в ведомстве.

Для ликвидации пожара было привлечено 29 человек и 9 единиц техники. Благодаря слаженной работе спасателей никто не пострадал — и отсутствие жертв стало главным подарком для огнеборцев.

«А для спасённых людей День пожарной охраны, возможно, станет вторым Днём рождения!»— добавили в региональном ГУ МЧС России.

На данный момент в обстоятельствах происшествия разбираются специалисты государственного пожарного надзора.