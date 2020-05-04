Два частных дома сгорели в Сосновском районе

Жертв избежать не удалось.

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Сразу два частных дома загорелись в деревне Султаево Сосновского района. Несмотря на оперативное прибытие пожарных к месту ЧП, жертв избежать не удалось. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спустя считанные минуты после поступления сигнала о пожаре к месту прибыли огнеборцы села Долгодеревенское. В этот момент уже существовала реальная угроза возгорания соседних домов.

«Пожару был присвоен повышенный номер сложности, привлечены дополнительные силы, в том числе от областной противопожарной службы и Специализированной пожарно-спасательной части. К ближайшему водоисточнику проложена магистральная линия, подано 5 стволов на тушение. Общими усилиями возгорание успешно ликвидировано на площади 240 квадратных метров»,— рассказали в ведомстве.

Но несмотря на своевременное прибытие спасателей, трагедии избежать не удалось: погибли трое мужчин. Сейчас эксперты устанавливают причины их гибели. Жильцам соседнего дома предоставят дом одного из односельчан на безвозмездной основе в деревне Султаево.

«К тушению возгорания привлечено 56 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 38 человек и 10 единиц техники»,— добавили в ведомстве.

Причины пожара также устанавливают эксперты.