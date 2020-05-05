Находящиеся на отдыхе офицеры спасли на пожаре четверых детей

Они же локализовали возгорание подручными средствами до прибытия пожарных.

Послушать 00:00

В Челябинской области два брата-офицера в свой выходной день спасли на пожаре четверых детей. Мужчины не побоялись войти в горящее здание и сразу же вызвали пожарных. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Трагедия едва не произошла в посёлке Бреды. Инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по нескольким районам Управления Росгвардии по Челябинской области старший лейтенант полиции Павел Бородин и его брат, заместитель начальника ОНДиПР по рабочему посёлку Локомотивный и Карталинскому, Варненскому и Брединскому районам регионального управления МЧС подполковник внутренней службы Андрей Бородин, возвращаясь на личном транспорте домой, заметили на улице Ленина густые клубы дыма. Приблизившись в месту ЧП, они увидели горящую веранду, откуда доносились крики о помощи.

«Сообщив о произошедшем в пожарную охрану, братья открыли горевшую дверь пристройки, в которой находилась хозяйка дома. Она сообщила, что внутри находятся дети. Офицеры зашли в помещение, и, обнаружив в комнатах трёх спящих детей и 10-летнего мальчика, вынесли их на улицу, после чего обесточили электроэнергию и приступили к тушению пожара подручными средствами»,— рассказали в ведомстве.

Когда прибыли пожарные, открытый огонь уже был локализован. Сейчас специалисты разбираются в причинах возгорания.